أبوظبي تتصدر مشهد الجوجيتسو والرياضات القتالية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز اتحاد الإمارات للجوجيتسو، موقعه كأحد أبرز الاتحادات الرياضية نشاطاً على الساحة المحلية، وبالأخص خلال الفترة الماضية التي شهدت ظروفاً عالمية استثنائية فرضت التعايش والتأقلم مع جائحة كورونا.

ولم تتوقف عجلة رياضة الجوجيتسو عن الدوران وإن كانت بوتيرة أقل، مع تأجيل معظم المنافسات المحلية والعالمية إلى مواعيد مستقبلية، إلا أن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو أسهمت في المحافظة على الزخم الذي تحظى به هذه الرياضة في مجتمع الإمارات، والمكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي كموطن للجوجيتسو.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن فريق عمل الاتحاد حرص خلال فترة جائحة كورونا التي لا تزال آثارها بارزة للعيان حتى اليوم، على تطوير خطط واستراتيجيات مبتكرة ومتميزة تحافظ على نمو هذه الرياضة، وتعزيز وعي ومعرفة المجتمع بها، والعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ موقع أبوظبي كموطن للجوجيتسو والرياضات القتالية التي تتمتع بشعبية كبرى على مستوى العالم.

وأكد البطران أن الاتحاد كان من أوائل الاتحادات الرياضية المحلية التي استثمرت في التكنولوجيا، وأطلقت مسابقات رياضية منزلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أسهمت في تحفيز جميع شرائح المجتمع للاستغلال الأمثل لهذه الأوقات، فضلاً عن تزويدها بالآليات التدريبية التي يمكن تطبيقها في المنزل.

وقال البطران أن الاتحاد وانطلاقاً من اعتبار أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمية، ومقر الاتحادين الآسيوي والدولي، أطلق مجموعة من المبادرات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وجميع ممارسي هذه الرياضة الرائعة، تضمنت معسكرات مغلقة وبطولات تنشيطية تسهم في الحفاظ على معدلات عالية من اللياقة البدنية للاعبين استعداداً لما هو قادم من استحقاقات محلية وقارية.

وأوضح البطران أن الاتحاد بذل جهوداً جبارة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة على صعيد التدريبات الجماعية والإجراءات الوقائية الدقيقة للاعبين والمدربين والإداريين، وهو ما مهد لأوسع مشاركة ممكنة من قبل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها كنتيجة طبيعية لمشاعر الأمن والأمان التي رسختها ممارسات الاتحاد ذات المستوى العالمي، الهادفة إلى وضع سلامة وأمن اللاعبين في المقام الأول.

وأشار البطران إلى جهود الاتحاد في توفير أفضل بيئة لتجهيز المنتخب، متضمنة برامج التدريب عن بعد، والدورات التوعوية، وورش العمل التدريبية التي تخص الإجراءات الاحترازية، وكل جديد على صعيد هذه الرياضة.

ولفت البطران إلى أحد أهم النجاحات التي حققها الاتحاد أخيراً، ويتمثل في تنظيم الجولة الختامية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو التي مثلت مسك ختام موسم 2019 ـ 2020، والتي عكست أروع نماذج التعاون بين الاتحاد والأندية، وسلطت الضوء على مجموعة من المواهب الصاعدة.