«الشارقة الرياضي» يُطلق حملة للاستخدام الآمن للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس الشارقة الرياضي، أمس السبت، بالتعاون مع فريق الشارقة للترايثلون، حملته التوعوية بعنوان «السلامة أولاً»، أمام ممشى متنزه الشارقة الوطني بشارع مطار الشارقة، ضمن أهدافه للتوعية بأهمية الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية وارتداء الخوذة الآمنة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تعرض قائدي الدراجات للخطر، وستستمر لمدة أسبوع في مدن مختلفة في الإمارة الباسمة في المسارات المخصصة لهذه الرياضة.

وشارك في المبادرة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، إلى جانب فريق الشارقة للترايثلون وممثلي إدارة أمن الطرق من القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث تم توزيع خوذ الدراجات الهوائية على ممارسي وقائدي الدراجات الهوائية في المسار المخصص لممارسي هذه الرياضة، وتقديم النصائح الرياضية العامة، واتباع الوسائل الآمنة، وارتداء الخوذة المناسبة للحفاظ على الأمن والسلامة الواجب توفرها أثناء قيادة الدراجة الهوائية، إضافة إلى أهمية الرياضة في حياة كل فرد مع ضرورة الالتزام بالسلامة أولاً في كل الممارسات الرياضية.

وقال عيسى هلال الحزامي: «نشكر القائمين على هذه الحملة من إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، حيث تم التعاون بين المجلس وفريق الشارقة للترايثلون لعمل المسح الميداني على مختلف المضامير ومسارات الدارجات الهوائية، وتم رصد عدد من الملاحظات، وإطلاق هذه المبادرة بداية في إمارة الشارقة، وهذه انطلاقة لجميع مدن الإمارة. كما نشكر تعاون القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء السياحي في الإمارة، وقرية الشعب ومحلات الفضاء، وذلك لأهمية مثل هذه المبادرات لتوعية الجمهور ومختلف فئات المجتمع في جميع الرياضات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات.

وأكد ياسر عمر الدوخي أهمية مثل هذه المبادرات التي تنبع من واقع الحرص على سلامة الجميع، مبيناً أن المبادرة وجدت إشادة من محبي وممارسي هذه الرياضة، الذين أكدوا التزامهم بارتداء الخوذ للسلامة واتباع إجراءات السلامة الأخرى.