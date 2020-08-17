أكاديمية «جام» للسلة تستهدف رفد الأندية بأفضل النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت أكاديمية جام لكرة السلة نشاطها من جديد بعد فترة من التوقف بسبب جائحة كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم لفترة ليست بالقصيرة.

وقررت إدارة الأكاديمية برئاسة الكابتن أحمد سليمان دعوة المشاركين والراغبين في الاشتراك من جديد من أعمار 4 سنوات وحتى 18 سنة لبدء النشاط والعودة للتدريبات والمشاركة في كافة البطولات التي تنظمها الأكاديمية على مدار العام تحت إشراف مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة.

وذكر مدير الأكاديمية أن التدريبات بدأت بشكل مبدئي بملاعب مركز دبي التجاري، وذلك لحين العودة إلى مقر التدريبات الاعتيادية في كل من الجامعة الأمريكية في دبي ونادي النصر، مبيناً أن قرابة 350 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار شاركوا في كافة البرامج المعتمدة في الأكاديمية.

وأشار أحمد سليمان إلى أن الأكاديمية نجحت خلال الأربع سنوات الماضية نجحت في دعم أندية الدولة وفرق المؤسسات والجاليات والجامعات بلاعبين مميزين تم تدريبهم وتعليمهم بأفضل الطرق الحديثة.

وتحرص الأكاديمية على المشاركة في البطولات المحلية والدولية مثل بطولة «الميني باسكت» التي تقام سنوياً في إيطاليا وهي الأشهر على مستوى العام كما تحرص على إقامة معسكرات تدريب في الولايات المتحدة كما تساعد في توفير عدد من المنح الدراسية المصحوبة باللعب في أهم وأشهر الجامعات الأمريكية.

وحرص رئيس الأكاديمية على توجيه الشكر إلى كافة الجهات الداعمة لعمل الأكاديمية وفي مقدمة هذه الجهات كل من مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة.