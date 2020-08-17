تركي آل الشيخ: تعاقدت مع كيكي سيتين قبل تعاقدة مع برشلونة لتولي تدريب "أف سي مصر"

أحمد أبو عقيل

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية ومالك نادي ألميرية الأسباني، أنه كانت هناك اتفاق لشراء نادي إف سي مصر، وتطويرة وشراء عدد من الأعبين الأجانب في الدولاي الأسباني.

وأضاف تركي أنه تعاقد مع كيكي ستيان قبل توليه تدريب برشلونة، واشترط ضم عدم من اللأعبين، لتولي الإدارة الفنية للفريق المصري ولكن اعتذر بعد توليه تدريب برشلونة .