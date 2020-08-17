أحمد أبو عقيل
كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية ومالك نادي ألميرية الأسباني، أنه كانت هناك اتفاق لشراء نادي إف سي مصر، وتطويرة وشراء عدد من الأعبين الأجانب في الدولاي الأسباني.
وأضاف تركي أنه تعاقد مع كيكي ستيان قبل توليه تدريب برشلونة، واشترط ضم عدم من اللأعبين، لتولي الإدارة الفنية للفريق المصري ولكن اعتذر بعد توليه تدريب برشلونة .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: تعاقدت مع كيكي سيتين قبل تعاقدة مع برشلونة لتولي تدريب "أف سي مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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