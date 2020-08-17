شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: رمضان صبحى عرض عليا انضمامه لنادى ألميريا وأنا رفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى أل شيخ مالك نادى ألميريا الإسبانى ورئيس شرفي الأهلي السابق، أنه رفض انضمام رمضان صبحي لبيراميدز فى الماضي حتي لا يقع في صدام مع جمهور الأهلي، مؤكدا أنه أهلاوي وسيظل يشجع الأهلي ولن يدخل في صدام مع جمهور الأهلي، وقال تركى ال شيخ في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2: رفضت ضم رمضان صبحي في الماضي لبيراميدز حتي لا اخسر جمهور الأهلي، كما ان رمضان صبحي عرض عن طريق وسطاء الانضمام لفريق ألميريا وتم بالفعل التواصل بين اللاعب وبين محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لفريق ألميريا إلا أنه رفض تماما ضم اللاعب في الفريق الإسباني.

وعن اتفاق رمضان صبحي مع بيراميدز قال رئيس ألميريا، إن رمضان انهي اتفاقه مع بيراميدز في يوليو الماضي، وأنه لا يعلم أي شيء من بعيد أو قريب عن هذه الصفقة كما أنه ليس له علاقة بنادي بيراميدز منذ أن تم بيعه لمالكه الحالي.

وكشف المستشار تركي ال شيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لو كان استمر في منصبه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي حتي الآن، كان سينهي ملف إنشاء مشروع استاد الأهلي من 4 أشهر علي أقل تقدير، حيث كان يضع خطة لانهاء مشروع استاد الأهلي في خلال 36 شهرا من تسلم أرض النادي، وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2: اشكر الشعب المصري علي دعواته لي أثناء الوعكة الصحية.

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وقال مالك الميريا الإسباني إنه عندما قرر الدخول في مجال الرياضة المصرية دخل عن طريق الأهلي أكبر نادي في أفريقيا والوطن العربي ونادي القرن الأفريقي وستظل مصر صاحبة مكانة غالية في قلبي وقلوب كل السعوديين والعرب، وأضاف انه قام بتعويض الزمالك عن صفقة عبد الله السعيد وقت أن حصل الزمالك على توقيع اللاعب عندما كان لاعبا فى الأهلي.

وأضاف المستشار تركي ال شيخ أن اللاعبين الأربعة السوبر الذين كانوا سينضمون للأهلي هم رمضان صبحي وعلي جبر وكينو واحمد حجازي، والان 3 منهم في بيراميدز.