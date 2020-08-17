شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باهر المحمدى: قاسم باشا التركى أرسل عرضا رسميا لشراء اللاعب من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادى قاسم باشا التركى أرسل عرضا رسميا لشراء باهر المحمدى مدافع نادى الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى .وأكد تامر النحاس فى تصريحات تليفزيونية: "مسئولو قاسم باشا كانوا قد استفسروا منذ شهر أو شهر ونصف من مسئولى الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدي". وتابع: "باهر المحمدى تلقى عرضا من قاسم باشا وننتظر تحديد القيمة المالية".

من ناحية أخرى، شهد مران الفريق الأول لكرة القدم عودة باهر المحمدى قائد الإسماعيلى بعد غياب طويل دام 5 أشهر، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة العشرين لمسابقة الدورى العام .

وكان اللاعب الدولى يعانى من تمزق فى أربطة الركبة والتى على إثرها غادر لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته. وعاد المحمدى لتدريبات اليوم وسط ترحيب من الجهاز الفنى والإدارى بجانب زملائه من اللاعبين بعودته.

وخاض مدافع الدراويش تدريبات تأهيلية منفردة بشكل مكثف والجرى حول الملعب وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى.