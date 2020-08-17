شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يوجه الشكر لشريف اكرامي ويستبعده لنهاية الموسم ، أحمد فتحى يفكر فى البقاء مع الأهلي بسبب ملايين رمضان صبحى.

أحمد فتحى يفكر فى البقاء مع الأهلي بسبب ملايين رمضان صبحى

بدأ أحمد فتحى لاعب الأهلى فى استطلاع رأى زملائه فى مسألة بقائه فى الأهلى والتراجع عن الانتقال لبيراميدز، خاصة بعدما دخل الجوكر فى خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذى سيحصل عليه رمضان صبحى والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو.

الأهلي يوجه الشكر لشريف اكرامي ويستبعده لنهاية الموسم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

إسلام الشهابى يعلن إلغاء عقوبة إيقافه 8 سنوات بسبب المنشطات شهدت الساعات الماضية إعلان اسلام الشهابى بطل الجودو حكم المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء عقوبة إيقافه 8 سنوات التي كانت قد فرضتها العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عدم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقه ، وجاء إلغاء عقوبة الشهابى لينضم الى قائمة الناجون من نار المنشطات، سواء بتخفيف العقوبة أو إلغائها، وهو ما تم مع عدد من لاعبى الرياضة . باروندو يطبق اليوم الكامل على منتخب اليد بمعسكر الغردقة فرض المدير الفنى الأسبانى لمنتخب كرة اليد باروندو جرسيا، اليوم الكامل بواقع تدريبين فى اليوم للاعبين لمدة 3 أيام فى الأسبوع الأول بمعسكر المنتخب المقام حاليا فى الغردقة على أن سطبق لمدة 4 أيام فى الأسبوع الثانى.

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اتحاد الكرة يجتمع بالتليفزيون ويطالب بـ6 كاميرات في المباريات بسبب الـVar

عقد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اجتماع مع مسئولو اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبهم خلالها بضرورة وضع 6 كاميرات كحد أدني في مباريات الدوري الممتاز بعد شكوي حكام تقنية الـvar من قلة الكاميرات وبالتالي عدم وضوح الأخطاء بنسبة كبيرة.

الأهلي يعلن قائمة مواجهة أسوان في الدوري العام

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏ اتحاد الكرة: لا إعادة لمباراة الإسماعيلى والمصرى واعتماد نتيجة الـ 2 / 0 كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا إعادة لمباراة الإسماعيلي والمصري في الدوري كما يتردد، وأنه سيتم اعتماد نتيجة المباراة كما هي، وستحتسب 2 /0 لصالح الإسماعيلي بعد تخلف المصري عن حضور اللقاء، إلى جانب خصم 3 نقاط أخري منه كما تنص اللائحة. أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على ‏استاد القاهرة.‏

حصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم، الأحد، بسبب الإجهاد، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.