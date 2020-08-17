شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت قائمة هدافى الدورى المصرى على ترتيبها بعد انتهاء لقاء بيراميدز وطلائع الجيش بهدفين لمثليهما، حيث سيطر عبد الله السعيد مهاجم بيراميدز على قائمة هدافى الدورى برصيد 16 هدفا، بعدما فشل فى إحراز ركلة جزاء لفريقه أمام الطلائع، يليه محمد شريف لاعب انبى برصيد 9 أهداف.

وتعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى فى الجولة العشرين للدورى، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة فى المركز الثالث بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة فى المركز الرابع عشر للمسابقة.

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تقدم طلائع الجيش بهدفين مقابل للا شىء عن طريق ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول، بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جزاء جاء لفريقه فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة فى وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة، بينما نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيراميدز عن طريق التونسى عمر العيونى الذى استغل دربكة داخل منطقة جزاء الطلائع ويطلق قذيفة سكنت مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة مثيرة للغاية وخطف لاعبو طلائع الجيش زمام المبادرة بعدما نجحوا فى إحراز الهدف الأول عن طريق ناصر منسى، بعدها حاول لاعبو بيراميدز تدارك الموقف وبالفعل يحتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الأزرق يتصدى لها عبد الله السعيد ويهدرها بغرابة، ينطلق بعدها لاعبو الطلائع وينجح أحمد سامى من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 30، يضغط بعدها لاعبو بيراميدز لإحراز هدف التعديل قابله تكتل دفاعى منظم من لاعبى طلائع الجيش.