شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: اتجاه فى الأهلى لإعارة أليو بادجى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمر ربيع ياسين إن هناك اتجاها داخل النادى الأهلى لإعارة السنغالى آليو بادجى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجديد. وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "اتجاه الأهلى لإعارة بادجى لأحد الأندية بعدما فشل فى إثبات جدارته بقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "الأهلى يدرس إعارة المهاجم السنغالى لإفساح مجال للتعاقد مع لاعب أجنبى متميز يقود خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق".

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وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التى تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة ‏الدورى الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: ‏محمود متولى وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلى ‏لطفى وأليو ديانج ومحمد الشناوى وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى "أفشة" وعلى معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى وعربى بدر ‏ومصطفى شوبير.‏

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفنى، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذى يخوض تحديات صعبة.. وفى ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، فى مران اليوم، شريف إكرامى بالقرار، الذى فى ضوئه أصبح إكرامى خارج حسابات الجهاز الفنى نهائيا لنهاية الموسم. يذكر أن النادى لم يجدد عقد شريف إكرامى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى انتهت مهمته مع الفريق.