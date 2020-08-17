عمر ربيع ياسين: اتجاه فى الأهلى لإعارة أليو بادجى فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمر ربيع ياسين إن هناك اتجاها داخل النادى الأهلى لإعارة السنغالى آليو بادجى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجديد. وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "اتجاه الأهلى لإعارة بادجى لأحد الأندية بعدما فشل فى إثبات جدارته بقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة الماضية".
وأوضح: "الأهلى يدرس إعارة المهاجم السنغالى لإفساح مجال للتعاقد مع لاعب أجنبى متميز يقود خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق".
وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى قائمة الفريق لمواجهة أسوان، التى تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمود متولى وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلى لطفى وأليو ديانج ومحمد الشناوى وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى "أفشة" وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى وعربى بدر ومصطفى شوبير.
وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفنى، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذى يخوض تحديات صعبة.. وفى ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، فى مران اليوم، شريف إكرامى بالقرار، الذى فى ضوئه أصبح إكرامى خارج حسابات الجهاز الفنى نهائيا لنهاية الموسم. يذكر أن النادى لم يجدد عقد شريف إكرامى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى انتهت مهمته مع الفريق.
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