7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يجتمع بالتليفزيون ويطالب بـ6 كاميرات في المباريات بسبب الـVar،الأهلي يوجه الشكر لشريف اكرامي ويستبعده لنهاية الموسم .
الأهلي يوجه الشكر لشريف اكرامي ويستبعده لنهاية الموسم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.
اتحاد الكرة يجتمع بالتليفزيون ويطالب بـ6 كاميرات في المباريات بسبب الـVar
عقد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اجتماع مع مسئولو اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبهم خلالها بضرورة وضع 6 كاميرات كحد أدني في مباريات الدوري الممتاز بعد شكوي حكام تقنية الـvar من قلة الكاميرات وبالتالي عدم وضوح الأخطاء بنسبة كبيرة.
الأهلي يعلن قائمة مواجهة أسوان في الدوري العام
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قائمة الفريق لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
اتحاد الكرة: لا إعادة لمباراة الإسماعيلى والمصرى واعتماد نتيجة الـ 2 / 0
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا إعادة لمباراة الإسماعيلي والمصري في الدوري كما يتردد، وأنه سيتم اعتماد نتيجة المباراة كما هي، وستحتسب 2 /0 لصالح الإسماعيلي بعد تخلف المصري عن حضور اللقاء، إلى جانب خصم 3 نقاط أخري منه كما تنص اللائحة.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على استاد القاهرة.
حصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم، الأحد، بسبب الإجهاد، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
الزمالك يخضع لـ"مسحة" كورونا قبل مواجهة نادى مصر
خضع لاعبو الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي اليوم، الأحد، وخضع جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول قبل خوض المباريات بالدورى، ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
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