شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مصطفي فتحي وطبيب الزمالك لمتابعة تطورات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك على الحضور لمقر النادي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة نادي مصر، وقام اللاعب بمتابعة حالته بسبب معاناته من إصابة عضلية حيث اجتمع بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق لمنحه تعليمات جديدة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته حيث يخضع لبرنامج علاجي و تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز.

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وقام اللاعبون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس أمام مصر المقاصة بأداء بعض التدريبات الخفيفة بالجري حول الملعب ، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا و الاطمئنان على اللاعبين.

وتحوم الشكوك حول قدرة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعرض اللاعب لشد فى العضلة الخلفية أدى إلى استبدالة فى مباراة الأمس أمام مصر للمقاصة، التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى، على ستاد القاهرة، ومن المقرر، أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية على هامش مران اليوم، للوقوف على حالته ومدى إمكانية تواجده فى المباراة المقبلة.