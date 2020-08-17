شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية على هامش مران المقاولون استعدادا لمواجهة الإنتاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الختامي الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين لتخطي الإنتاج الحربي وحصد نقاط المباراة للمنافسة علي التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل.

في سياق متصل، أعلن علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق أمس، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام غدا الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

وأكد عبد الغنى أن المقاولون يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب مثل النادى المصرى بعدما اجتاح الفيروس العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز ألفنى وحال دون قدرتهم على المشاركة فى المباريات. من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا". Advertisements ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكهم 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.



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