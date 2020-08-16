شكرا لقرائتكم خبر عن «عرابي»: رمضان صبحي «أيقونة الأهلي» ورحيله مؤثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، أن أفضل قرار لرمضان صبحي هو الاستمرار مع القلعة الحمراء وليس الرحيل لبيراميدز.

وقال عرابي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الأهلي لا يقف على أي لاعب، ورحيل رمضان صبحي عن الفريق وجهة نظر اللاعب وهو كان أيقونة القلعة الحمراء ورحيله مؤثر».

وأضاف: «الأهلي لم يخسر أبدًا من رحيل أحد لاعبيه على مر تاريخه، مشددًا على أن هناك لاعبين عمالقة ذهبوا من القلعة الحمراء ولم يتأثر بهم».