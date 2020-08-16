شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إعارة أليو بادجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، لإعارة السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الموسم الجديد.
وقال عمر ربيع ياسين، على قناة «النهار»: «اتجاه الأهلي لإعارة بادجي لأحد الأندية بعدما فشل في إثبات جدارته بقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة الماضية».
وأوضح: «الأهلي يدرس إعارة المهاجم السنغالي لإفساح مجال للتعاقد مع لاعب أجنبي متميز يقود خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق».
وانضم «بادجي» للأهلي في يناير الماضي برفقة محمود كهربا.
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