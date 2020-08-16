شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحذر «فتحي» و«معلول» و«هاني» بسبب القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق الشديد لدي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بسبب احتمالية غياب الثلاثي على معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي، عن لقاء القمة ضد الزمالك، 22 من الشهر الحالي خاصًا حصولهم على بطاقة صفراء غدًا بماراة أسوان.

وعقد رينيه فايلر، جلسة مع الثلاثي محمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي من أجل تحذيرهم من الحصول على بطاقة صفراء بلقاء أسوان غدًا بسبب الحاجة لخدماتهم في مباراة القمة.

كما وجه المدير الفني السويسري تحذيرات شديدة اللهجة إلى الثلاثي من أجل اللعب بالذكاء في مباراة أسوان غدا.