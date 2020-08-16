شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب بيراميدز على صفقة رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه غير مشغول بما يتردد عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز فيالموسم المقبل،
وأكد «تشاتشيتش» أنه يركز فقط على لاعبيه والقائمة المتاحة، مضيفًا: «رمضان لاعب جيد للغاية ومفيد لأي فريق، ولكن إذا انضم سيكون الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الأمر حاليًا».
وأوضح المدرب أن لديه وقتًا قبل اختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة المقبلة، المقرر لها الجمعة في الإسكندرية، أمامه، موضحًا أن جميع العناصرالمسجلة في القائمة يجب أن تحصل على فرصتها في المباريات المقبلة، مشددًا على إمكانية غياب الثلاثي محمد فاروق وعمر جابر وتراوري عن لقاء سموحة بسبب الإصابة، فيما يعود محمد حمدي بعدما غاب أمام طلائع الجيش.
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