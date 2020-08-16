شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: التدريب في مصر بالعلاقات وحصلت على وعد من مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.
وأضاف في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«الوكلاء هم من يلمعون المدربين واللاعبين ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم، وأنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم في المقاهي ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية كبيرة».
وتابع عفت نصار: «حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي، وحصلت على وعد من مرتضى منصور رئيس الزمالك منذ 4 سنوات بالدخول ضمن الجهاز الفني للفريق الأول ولكن لم أنل الفرصة حتى الاّن».
وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد وغيرهم.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,336
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تعافي
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