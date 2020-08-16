شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاتشيتش»: النقص العددي أثر علي بيراميدز أمام طلائع الجيش.. وراض عن التعادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه دخل مباراة طلائع الجيش وهو يفتقد لعدد كبير من اللاعبين أجبره على إجراء تعديلات في التشكيل، مشددًا على أن الهدف المبكر أربك الحسابات والفريق حاول العودة ولكن بسبب خطأ دفاعي استقبل الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح في التعديل بالتغييرات وحقق التعادل.

وأضاف المدرب، في المؤتمر الصحفي، إنه بسبب المعطيات وما حدث في اللقاء فإنه راض عن نتيجة التعادل، مشيرًا إلى غياب محمد حمدي عن اللقاء بسبب الإجهاد، متابعًا: «هناك غيابات متمثلة في عمر جابر ومحمد فاروق وتراوري، كما أن علي جبر وأحمد أيمن منصور مهددان بالإيقاف بسبب البطاقات الصفراء«، موضحًا أنه بالتالي دفع بعبد الله بكري وكانون في الدفاع، ومع مساعدة وجود ٥ تغييرات للفريقه على العودة.

وشدد تشاتشيتش شدد على أنه من الجيد عودة جون أنطوي للعب بعد غياب لأكثر من شهر بسبب الإصابة، موضحًا أن اللقاء بدأ بشكل مختلف تمامًا، مقرًا بوجود أخطاء حدثت في المباراة سيعمل على علاجها في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

وعاد ليتحدث تشاتشيتش عن ضياع ركلة الجزاء التي نفذها عبدالله السعيد في الشوط الأول قائلًا إنها كانت مؤثرة في النتيجة وعبد الله السعيد أكثر لاعب فعال في الدوري المصري، وضياع ركلة جزاء منه أمر وارد وأي لاعب معرض لذلك وكرة القدم حافلة بمثل هذه الأمور.