شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تعديل موعد مران الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، تعديل موعد مران الزمالك غدًا الإثنين ليكون في الخامسة مساء بملعب النادي بدلاً من التدريب صباحًا استعدادًا لمواجهة نادي مصر، وذلك نظرا لرغبته في منح اللاعبين قسطا من الراحة قبل خوض المران الأخير قبل المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار كارتيرون قائمة الفريق استعدادا للمباراة بعد نهاية التدريب غدا، حيث يدخل الفريق في معسكر ليلة المباراة.

كان الزمالك قد فاز أمس على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.