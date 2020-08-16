شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طلائع الجيش: شعرت بالرعب بعد هدف بيراميدز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، أن عاصم صلاح لاعب الفريق غاب عن فترة الإعداد بسبب فيروس كورونا وبالتالي أخرجه من مباراة بيراميدز اليوم التى انتهت بالتعادل الإيجابي ٢-٢

وقال بسيوني، إن عاصم بذل مجهودا ضخما، كما أن غياب الظهير الأيسر الثاني محمد ناصف بسبب الإيقاف ووجد مشكلة في التعامل مع هذه الجبهة خلال نهاية الشوط الثاني، كاشفا عن أنه تحدث مع لاعبيه عن أن موقفهم في الدوري لا يليق بهم وبقيمة نادي طلائع الجيش ولابد من العمل على التقدم في جدول الترتيب وحصد المزيد من النقاط، وأنه لم يفكر لحظة في الدفاع ولكن ظروف الطرد والنقص العددي كان السبب الرئيسيفي التراجع للخلف والتأمين.

وكشف المدرب عن إحساسه بالرعب خاصة بعد تسجيل بيراميدز للهدف الثاني وأنه كان يخشى الخسارة وضياع مجهود لاعبيه الكبير.