شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني: حزين لتعادل بيراميدز وفرطنا في فوز سهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش لضياع نقطتين من فريقه بعد نجاح بيراميدز في التعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.

وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه حزين للغاية خاصة وأن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان يستحق الفوز على بيراميدز، والطرد المبكر في الشوط الثاني أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعي وكذلك غير من حساباته في التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومي القوي من بيراميدز نجح في تسجيل التعادل في النهاية.

بسيوني أشار إلى أن حزنه الأكبر من التعادل تتمثل في أن الهدفين سجلا من كرتين سهلتين ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معها، مبررا خروج كريم طارق أفضل لاعبيه من أجل الحفاظ على النتيجة في ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدني للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات في التشكيل.

المدير الفني للطلائع أكد أنه خالف التوقعات التي كانت تتحدث عم لعب فريقه على الدفاع والتأمين أمام بيراميدز، وخاض بتشكيل هجومي قوي ساعده على تسجيل هدفين وأضاع فريقه أكثر من هدفين، موجها شكره للحارس محمد بساك بعدما تصدى لركلة جزاء من عبد الله السعيد كانت عاملا مساعدا في التقدم بالنتيجة.