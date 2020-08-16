شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحول خسارته بهدفين لتعادل أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حوّل بيراميدز تأخره بهدفين أمام طلائع الجيش إلى تعادل 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ20 من دوري we المصري، على ستاد الدفاع الجوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وأصبح طلائع الجيش في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

تقدم ناصر مانسي سريعًا في النتيجة لصالح طلائع الجيش بتسجله هدف في الثانية 46، بعدها احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعي وجود لمسة يد على ناصر منسي لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 12، وبعد مراجعة اللعبة من جانب حكم الفيديو المساعد تقرر قيام حكم الساعة بمراجعة اللعبة قرر الإبقاء على قراره، إلا أن عبد الله السعيد أهدارها.

واحتسب محمد معروف ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعد الرجوع للقطات الفيديو، وأضاف أحمد سامي الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعدما صوبها على يسار المهدي سليمان الذي ارتمنى جهة اليمين.

وتعرض مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش للطرد في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد جذب لاعل بيراميدز من القميص ليكمل الطلائع المباراة منقوص العدد.

ولعب عبدالله السعيد عرضية رائعة من الجانب الأيسر بالقدم اليمنى ذهبت متقنة على رأس دودو الجباس الذي صوبها في الدقيقة 67 في نفس مكان تواجد حارس المرمى محمد بسام الذي أمسك بها.

ونجح دودو الجباس لصالح بيراميدز في الدقيقة 72 بعدما أرسل عمر لعيوني عرضية من الجانب الأيسر ليضعها مهاجم بيراميدز بالقدم في شباك محمد بسام.

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وتعادل عمر لعيوني لصالح بيراميدز في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد كرة حائرة بين عناصر الفريقين في منطقة الجزاء ذهبت للاعب التونسي الذي صوبها قوية أعلى الزاوية اليسرى لمرمى بسام الذي ظل وقف مكانه يشاهدها.