شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى أزمة مباراة المصري والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه اجتمع اليوم وعدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، مع أعضاء من اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم تظلم النادى ضد عقوبة الانسحاب وخصم نقاط من رصيده عن لقاء الاسماعيلي الجمعة الماضية.

وأوضح «الخولي» أن النادي المصري تقدم بالمستندات التي تثبت صحة موقفه من إصابة 14 لاعب بالإضافة إلى 6 من الجهاز الفني للفريق.

وأضاف أن أعضاء اللجنة الخماسية تقدموا بمستنداتهم، والتي أظهرت خطأ في عدد اللاعبين المصابين بمرض كورونا بفريق المصري (9 لاعبين)، مما يؤكد صحة موقف الفريق البورسعيدي.