نصف نهائي الدوري الأوروبي | إشبيلية (2)-(1) مانشستر يونايتد (نهاية المباراة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي إشبيلية الإسباني نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد على ملعب راين إينرجي في ألمانيا في إطار نصف نهائي الدوري الأوروبي. ويدخل إشبيلية المباراة بالتشكيل الآتي: أما مانشستر يونايتد فيخوض المباراة بالتشكيل الآتي: أبرز أحداث المباراة: د9. جووووووووول برونو فيرنانديز يتقدم لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء د26. جووووووووول إشبيلية يتعادل عن طريق سوسو نهاية الشوط الأول Advertisements انطلاق الشوط الثاني د79. جووووووووووووول الهدف الثاني لإشبيلية للبديل دي يونج انتهاء المباراة بفوز إشبيلية 2-1 وتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي الوضع في مصر

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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