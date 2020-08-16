شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لسان جيرمان قبل موقعة لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، غياب الكوستاريكى كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسى عن مواجهة لايبزيج الألمانى فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء المقبل بداعى الإصابة.

وكان نافاس قد تعرض للإصابة لقاء أتالانتا الإيطالى، فى ربع نهائى، دورى الأبطال مساء الأربعاء الماضى، واضطر لمغادرة المباراة، قبل نهايتها بـ11 دقيقة.

وقالت الصحيفة، إن نافاس لن يتمكن من اللحاق بموقعة لايبزيج، وتأكد غيابه عن المواجهة، رغم عدم تأكيد النادى الباريسى حتى الآن.