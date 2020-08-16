شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد السكندري يقترب من فسخ عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الأوغندى إيمانويل أرنولد أوكوي على إنهاء تعاقده مع الإتحاد السكندري فى الفترة المقبلة وذلك بالتراضي مع مسؤلى النادى .

وانضم ايمانويل اوكوى إلى الاتحاد في عام 2019 بعقد يمتد لمدة موسمين قادما من سيمبا التنزانى بعد أداء رائع في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب أوغندا والذي نجح اللاعب فى الوصول بمنتخب بلادهإلى دور الـ16.

ووفقا لم ابرزته تقارير تنزانية أن اللاعب قد يتجه إلى العودة لنادى سيمبا من جديد وذلك بعد أن ضرب العالم جائحة فيروس كورونا الذي أصبح أكثر انتشارًا في مارس من هذا العام ، كان اوكوى في أوغندا ويتدرب حاليًا في مجمع العشب الصناعي بايرن أوغندا في مونيونيو.