شكرا لقرائتكم عفت نصار: هطبع 100 ألف تيشيرت وهحط صورة مرتضى منصور في شعار الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن نادى الزمالك هو بطل القرن الحقيقى وأنا مع أسد الزمالك وستظل القضية في قلوب كل الزملكاوية.

وأضاف عفت نصار فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى" ‏على قناة الزمالك: "الزمالك هو نادى القرن وأنا مع أسد نادى الزمالك، وعهد عليا هطبع 100 ألف تيشيرت لجماهير نادى الزمالك وهحط صورة مرتضى منصور في شعار الزمالك مكان رامى السهم".

وتابع عفت نصار: "أن التدريب فى مصر بالعلاقات ‏الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين فى مصر، والوكلاء هم من يلمعون المدربين واللاعبين ‏ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".‏

وتابع:" أنا لا أجيد التعامل الشخصى الجيد مع السماسرة والحلوس معهم ‏فى المقاهى ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية ‏كبيرة، أحد السماسرة عرض عليا تدريب أحد فرق الممتاز ولكن بشرط "الحصول على شيك على بياض، وصرفت من جيبى وحصلت على دورات تدريبية عالمية ولم أحصل على فرصة تدريب فى الدورى الممتاز".

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وواصل: "حققت نجاحات كبيرة فى دورى الدرجة الثانية ورغم ذلك لم ‏أدرب فى الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".‏

وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التى ‏لم تنل فرص قوية فى التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد ‏وغيرهم.‏