شكرا لقرائتكم الأهلى ينجح فى ضم محمود نعمان لاعب يد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادى الأهلى فى ضم لاعب سموحة محمود نعمان لتدعيم صفوف كرة اليد من أجل إستعادة البطولات ضمن خطة تغيبر دماء الفريق فى المرحلة المقبلة .

كمانجح النادى الأهلى مؤخرا فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.

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فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كل الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بلمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد و تجديد تعاقد ممدوح طه والاتفاق على استعادة عمر ياسين بعد إنهاء احترافه فى السد القطرى.

كما أنتقل إلى نادى الشارقة الإماراتى لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم.