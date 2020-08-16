شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تترقب تحديد جلسة المحكمة الدولية لرفع الإيقاف عن الأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الاثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.

وكان محمد إيهاب لاعب المنتخب قد نشر ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تم إلغاء اللجنة المستقلة، على أن يتم الطعن على مصداقية قراراتها، والتى كان السبب فى تشكيلها رئيس الاتحاد الدولى الذى تنحى بسبب تهم الفساد.

وكتب اللاعب عبر صفحته: "عاجل.. تم إلغاء اللجنة المستقلة منذ قليل بقرار جماعى من أعضاء الاتحاد الدولى لرفع الاثقال والتى قررت إيقاف مصر عامين وسيتم الطعن فى مصداقية قراراتها والتى كان السبب فى تشكيلها رئيس الاتحاد الدولى الذى تنحى بسبب تهم فساد.. نصرًا من الله ولله الحمد .. لن يضيع حق وراءه مطالب"

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سيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.. يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 ما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

ويبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، والذى أعلن اعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2021.