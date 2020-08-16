شكرا لقرائتكم شبانة: اللجنة الخماسية تهدد بشطب حارس المصري حال ثبوت تهمة التزوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أن اللجنة الخماسية هددت بتوقيع عقوبة الشطب علي حارس المصري أحمد مسعود في حالة ثبوت تهمة التزوير عليه بعد الأنباء التي وصلت الجبلاية بانه تم استبدال اسمه في الكشف ليتم التأكيد علي سلبية مسحته رغم أنها إيجابية، مؤكداً أن الحارس خضع للتحقيق بمعرفة اللجنة القانونية.

وتابع شبانة في تليفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية أوصت فى حالة ثبوت أن اللاعب قام بإستبدال لاعب مكانه هناك توصية بتغريمه ماليا و توصية بشطبه من سجلات اتحاد الكرة ، وأن الحارس خضع للتحقيق اليوم من قبل وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وسيتم ظهور الحقيقة كاملة خلال الساعات المقبلة.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

خضع أحمد مسعود، حارس المصرى، للتحقيق من قبل مسئولى اللجنة القانونية باتحاد الكرة بعد الأنباء التى ترددت عن إجراء أحد اللاعبين مسحة كورونا بدلاً منه منذ عدة أيام، لتقرر اللجنة الخماسية استدعاءه للتحقيق معه فى هذه الواقعة.

وتواجد حارس النادي المصري أحمد مسعود برفقة محامى النادى المصرى خلال خضوعه للتحقيق من قبل اتحاد الكرة، تمهيداً لإصدار قرارات خاصة بالواقعة.