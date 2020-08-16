شكرا لقرائتكم ضياء السيد عن أزمة رمضان صبحي: الأهلي الأبقى والأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن قرار رمضان صبحي بالرحيل عن القلعة الحمراء كان مفاجأة بشأن تفضيل اللعب لبيراميدز عن البقاء في الأهلي.

قال السيد خلال تصريحت خاصة: " موضوع رمضان صبحي احترافي وبه مفاجأة انه لم يختر الاهلي والمفاجأة في التوقيت ان الأهلي كان يتفاوض باعتبار أن اللاعب سيستمر معه، قبل أن يفاجئه بالرحيل.

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شدد على أن النادي الأهلي الابقى والاكبر ، ولكن عليه أن يضع في حساباته خلال المفاوضات حدوث تطورات، لذلك تعاقد النادي مع طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ويحاول حسم احتياجاته من الصفقت، مشيرا إلى أن الأهلي هو من كان صاحب قرار عدم تجديد عقد حسام عاشور وشريف اكرامي لعدم الحاجة إليهم، ولذلك يعمل وفق احتياجاته الفنية.

وعن الأزمة بشكل عام رد قائلا: "لا احب تضخيم في الأمور".