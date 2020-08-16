شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى معسكر الإنتاج الحربي المغلق استعدادا للمقاولون غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب مختار مختار، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربى، 20 لاعبا لمعسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الغد أمام المقاولون العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا علي ملعب الأخير بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:"عامر عامر واحمد يحيى في حراسة المرمي ، باسم مرسي ، محمود البدري ، محمد عادل ، علاء سلامة ، ابراهيم عبد الخالق ، محمد شوقي ، احمد صابر ، هشام شحاته ، امادو نياس ، محمد فييرا ، عبد الرحمن اللمبي ، عبد الرحمن شيكا ، محمد غنام ، احمد شديد ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوي ، احمد مجدي وكريم لالا".

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وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، سلبية مسحة كورونا لفريقه قبل مواجهة المقاولون العرب، ويختتم الفريق بقيادة مختار مختار استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام، وخضع لاعبو الإنتاج الحربى وجهازهم الفني والإدارى أمس السبت لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

الإنتاج الحربى تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وشهدت الظهور الرسمى الأول للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه مثلها، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.