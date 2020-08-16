شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الزمالك دخل في مفاوضات منذ فترة طويلة مع رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى المنتهى إعارته للنادى الأهلى وحدثت جلسة بين أحد مسئولي النادى الأبيض واللاعب وشهدت الاتفاق حول العديد من تفاصيل انضمامه إلى نادى الزمالك قبل أن يتم التراجع عن إتمام الصفقة مؤخراً.

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وأكد شبانة في تليفزيون اليوم السابع أنه تم منح وعد للاعب بشكل سرى من جانب مسئولي الزمالك إنه حال حدوث أي أزمة تخص وجهته القادمة سيتم التدخل بشكل فوري ومساندته وهو ما يحدث في الفترة الأخيرة حيث يحرص جميع مسئولي نادى الزمالك على الإشادة باللاعب في العديد من المناسبات مع التأكيد له إنه سيكون على رادار النادى الأبيض مستقبلا وليس في فترة الانتقالات الحالية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.