نادي ألميريا يفشل في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.. وتركي آل الشيخ يعلق

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعد فشل صعود فريقه إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد الهزيمة من جيرونا في مباراة الإياب.

وفاز فريق جيرونا بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين، في دورة الترقي، التي تحدد ثالث الفرق الصاعدة لدوري القسم الأول في إسبانيا لكرة القدم الليجا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “الحمد لله على كل حال”.

وصعد أيضًا للدوري الإسباني فريق قادش للمرة الأولى خلال 14 عاما، بعد أن أحرز المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية خلف هويسكا.