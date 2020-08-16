علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعد فشل صعود فريقه إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد الهزيمة من جيرونا في مباراة الإياب.
وفاز فريق جيرونا بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين، في دورة الترقي، التي تحدد ثالث الفرق الصاعدة لدوري القسم الأول في إسبانيا لكرة القدم الليجا.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “الحمد لله على كل حال”.
وصعد أيضًا للدوري الإسباني فريق قادش للمرة الأولى خلال 14 عاما، بعد أن أحرز المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية خلف هويسكا.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي ألميريا يفشل في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.. وتركي آل الشيخ يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.