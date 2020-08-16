الأميركية بريدي تحرز باكورة ألقابها في دورة لكزينغتون

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واشنطن: احرزت الاميركية جنيفر بريدي باكورة القابها في مسيرتها بفوزها على السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-4 في المباراة النهائية الاحد في طريقها للتتويج بدورة لكزينغتون الاميركية في كرة المضرب.

ولم تخسر بريدي اي مجموعة طوال مشاركتها في هذه الدورة التي اقيمت من دون جمهور.

وقالت بريدي بعد تتويجها "انه لامر رائع ان تُتوج باول لقب في مسيرتك في بلدك وبالتالي فإنه انجاز كبير بالنسبة الي وانا سعيد للغاية به".

وسترتقي بريدي تسعة مراكز في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي سيصدر الاثنين لتحتل المركز الاربعين.

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في المقابل، منيت تيخمان بأول خسارة لها في مبارا هائية بعد تتويجها في دورتي براغ وباليرمو عام 2019.

وشاركت في الدورة النجمة الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس لكنها خرجت في الدور ربع النهائي امام مواطنتها شيلبي رودجرز.

واقيمت النسخة الاولى من دورة لكزينغتون في ولاية كنتاكي من دون جمهور، وهي الاولى على الاراضي الاميركية منذ استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".