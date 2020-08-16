شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعدل موعد تدريب الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، تعديل موعد مران الزمالك غدا الإثنين ليكون في الخامسة مساء بملعب النادي بدلا من التدريب صباحا استعدادا لمواجهة نادي مصر، ومن المقرر أن يختار كارتيرون قائمة الفريق استعدادا للمباراة بعد نهاية التدريب غدا، حيث يدخل الفريق في معسكر ليلة المباراة.

من ناحية اخري خضع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للجزء الأخير من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية، و قام أوباما بالمشاركة في تدريبات الكرة بشكل منفرد بالجري بالكرة حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق .

وأدى اللاعب تدريباته بعد جلسته مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الذي أكد له على تحسن حالته واقترابه من التعافي ثم خاض أوباما تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة في مران الفريق للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام مصر المقاصة، بمشاركة إسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد عنتر وكريم بامبو وحسام أشرف وكاسونجو ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد عيد وعدد من الناشئين.

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وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة في بعض الأحيان لإبداء بعض الملاحظات الفنية وتدريبهم خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية والكرات الثابتة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس أمام مصر المقاصة بأداء بعض التدريبات الخفيفة بالجري حول الملعب ، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا و الاطمئنان على اللاعبين.