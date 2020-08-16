شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يسجل ثانى أسرع هدف بالدورى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش لقائمة أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الممتاز، بعد هدفه في مرمى بيراميدز في الجولة العشرين للدورى في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما بين الفريقين .

جاء الهدف بعد 46 ثانية فقط من بداية المباراة، ليكون ثاني أسرع هدف في المسابقة، هذا الموسم، بعد هدف محمد بسيوني لاعب إنبي في مرمى الزمالك بالجولة السادسة، في الثانية الـ21، كما أصبح الهدف رقم 11 فى قائمة الاسرع بالتاريخ بالدورى المصري .

وننشر أسرع 10 أهداف بالدورى المصرى :-

1- حسام باولو، مهاجم سموحة السابق، أمام المصري موسم (2015 – 2016)، بعد 12 ثانية.

2- عبد الحميد حسن، مهاجم إنبي السابق، في شباك غزل المحلة موسم (2005 – 2006)، بعد 13 ثانية.

3- أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، في شباك السويس بعد 14 ثانية، موسم (1990 – 1991).

4- أحمد رؤوف، مهاجم وادي دجلة السابق، في مرمى المقاولون بعد 14 ثانية، موسم (1990 – 1991).

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5- محمد بسيوني، لاعب إنبي، بعد 21 ثانية في شباك الزمالك، هذا الموسم.

6- محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق، في مرمى الاتحاد، موسم (2018 – 2019) إثر 26 ثانية.

7- مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش السابق، في شباك حرس الحدود الموسم الماضي، بعد 34 ثانية.

8- حسام عاشور، لاعب الأهلي، ضد طلائع الجيش بعد 34 ثانية، موسم (2009 – 2010).

9- هدف عكسي للغاني بيتراودو، مدافع بتروجت، في مرماه أمام الزمالك، موسم (2013 – 2014)، بعد 39 ثانية.

10- النيجيري ستانلي، مهاجم دجلة السابق، أمام المصري موسم (2014 – 2015)، عقب 43 ثانية.