شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم محمود نعمان لاعب سموحة فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلى فى ضم لاعب سموحة محمود نعمان لتدعيم صفوف كرة اليد من أجل استعادة البطولات ضمن خطة تغيبر دماء الفريق فى المرحلة المقبلة .
كما نجح النادى الأهلى مؤخرا فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.
كما أنتقل إلى نادى الشارقة الإماراتى لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم.
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