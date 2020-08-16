شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية، و قام أوباما بالمشاركة في تدريبات الكرة بشكل منفرد بالجري بالكرة حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق .

وأدى اللاعب تدريباته بعد جلسته مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الذي أكد له على تحسن حالته واقترابه من التعافي ثم خاض أوباما تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة في مران الفريق للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام مصر المقاصة، بمشاركة إسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد عنتر وكريم بامبو وحسام أشرف وكاسونجو ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد عيد وعدد من الناشئين.

وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة في بعض الأحيان لإبداء بعض الملاحظات الفنية وتدريبهم خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية والكرات الثابتة.

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس أمام مصر المقاصة بأداء بعض التدريبات الخفيفة بالجري حول الملعب ، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا و الاطمئنان على اللاعبين.

وتحوم الشكوك حول قدرة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعرض اللاعب لشد فى العضلة الخلفية أدى إلى استبدالة فى مباراة الأمس أمام مصر للمقاصة، التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى، على ستاد القاهرة، ومن المقرر، أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية على هامش مران اليوم، للوقوف على حالته ومدى إمكانية تواجده فى المباراة المقبلة.