شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يقلص الفارق لبيراميدز أمام الطلائع لـ2 / 1 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى في الجولة العشرين للدورى .

كان طلائع الجيش تقدم بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء في الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جاء لفريقه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة في وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة .

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة مثيرة للغاية وخطف لاعبو طلائع الجيش زمام المبادرة بعدما نجحوا في إحراز الهدف الأول عن طريق ناصر منسى ، بعدها حاول لاعبو بيراميدز تدارك الموقف وبالفعل يحتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الأزرق يتصدى لها عبد الله السعيد ويهدرها بغرابة ، ينطلق بعدها لاعبو الطلائع وينجح أحمد سامى من إحراز الهدف الثانى في الدقيقة 30 ، يضغط بعدها لاعبو بيراميدز لإحراز هدف التعديل قابله تكتل دفاعى منظم من لاعبى طلائع الجيش .

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ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

ويسعى الكراوتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة عجلة الانتصارات في صراعه المحتدم لإنهاء المسابقة في المركز الثانى المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد بعد تعاقده مع كوكبة من نجوم الاهلى أمثال رمضان صبحى وشريف اكرامى وأحمد فتحى فضلا عن تواجد عبد الله السعيد الذى سوف يسعى لزيادة رصيده من الأهداف لحسم لقب هداف الدوري لصالحه بعد وصوله للهدف رقم 16 .

في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لتدشين خطة تعديل وضع فريقه في المسابقة عن طريق حصد النقاط للهروب من مؤخرة الجدول معتمداً على كوكبة من النجوم على رأسهم عمرو جمال وعمار حمدى وحسام باولو .