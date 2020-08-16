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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يطالب اللاعبين بانتفاضة كروية أمام الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان جلسة مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد كشرى واللاعبين، في حضور محمد حامد أمين صندوق النادي، قبل أداء التدريب الأخير إستعدادا لملاقاة الأهلى بالجولة 20 للدورى الممتاز، المقرر إقامتها غداً، وأكد رئيس نادى أسوان على دعم مجلس الإدارة الكامل والمتواصل والمستمر للجهاز الفنى واللاعبين فى هذه المرحلة من أجل إستعادة العروض القوية والنتائج الإيجابية التى تليق بإسم أسوان، مطالباً اللاعبين بالأداء القتالى والروح والكفاح المستمر فى كل المباريات من أجل البقاء بالممتاز.
كما أكد سليمان على ثقة الجميع فى امكانيات الفريق كمجموعة وأفراد وضرورة السعى لعودة الإنتصارات، إلى جانب مواصلة الإتصالات بكل الجهات المتعاونة مع نادى أسوان لتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات الفريق المالية والإدارية.
وحث رئيس أسوان، لاعبي الفريق، على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية والإحترازية وإتباع تعليمات الجهاز الطبى وتطبيقها فى كل الأوقات.
في سياق متصل، تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط نادى أسوان، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلى، وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر التى أقيمت بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.
وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.
كما يواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.
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