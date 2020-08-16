شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يصطحب 20 لاعبا لمعسكر مغلق استعدادا للمقاولون العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب مختار مختار، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 20 لاعبا لمعسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الغد أمام المقاولون العرب فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الأخير بالجبل الأخضر، ضمن لقاءات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: "عامر عامر وأحمد يحيى فى حراسة المرمى، باسم مرسى، محمود البدرى، محمد عادل، علاء سلامة، إبراهيم عبد الخالق، محمد شوقى، أحمد صابر، هشام شحاتة، أمادو نياس، محمد فييرا، عبد الرحمن اللمبى، عبد الرحمن شيكا، محمد غنام، أحمد شديد، محمد بازوكا، معاذ الحناوى، أحمد مجدى وكريم لالا".

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وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، سلبية مسحة كورونا لفريقه قبل مواجهة المقاولون العرب، ويختتم الفريق بقيادة مختار مختار استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدورى العام، وخضع لاعبو الإنتاج الحربى وجهازهم الفنى والإدارى أمس السبت لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، والتى ألزمت الأندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

الإنتاج الحربى تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وشهدت الظهور الرسمى الأول للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه مثلها، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.