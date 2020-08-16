شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” تفاصيل صفقة رمضان صبحى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن الزمالك دخل في مفاوضات منذ فترة طويلة مع رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى المنتهى إعارته للنادى الأهلى وحدثت جلسة بين أحد مسئولي النادى الأبيض واللاعب وشهدت الاتفاق حول العديد من تفاصيل انضمامه إلى نادى الزمالك قبل أن يتم التراجع عن إتمام الصفقة مؤخراً.

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وأكد شبانة في تليفزيون الخليج 365 أنه تم منح وعد للاعب بشكل سرى من جانب مسئولي الزمالك إنه حال حدوث أي أزمة تخص وجهته القادمة سيتم التدخل بشكل فوري ومساندته وهوا ما يحدث في الفترة الأخيرة حيث يحرص جميع مسئولي نادى الزمالك على الإشادة باللاعب في العديد من المناسبات مع التأكيد له إنه سيكون على رادار النادى الأبيض مستقبلا وليس في فترة الانتقالات الحالية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.