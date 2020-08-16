شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يشارك في مران الإسماعيلي بعد غياب 5 شهور بسبب جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم عودة باهر المحمدى قائد الإسماعيلى بعد غياب طويل دام 5 أشهر، ويستعد الاسماعيلي لمواجهة وادى دجلة الاربعاء المقبل علي ستاد الاسماعيلية بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .

وكان اللاعب الدولى يعانى من تمزق فى أربطة الركبة والتى على إثرها غادر لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته.

وعاد المحمدى لتدريبات اليوم وسط ترحيب من الجهاز الفنى والإدارى بجانب زملائه من اللاعبين بعودته.

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وخاض مدافع الدراويش تدريبات تأهيلية منفردة بشكل مكثف والجرى حول الملعب وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

فى سياق أخر، شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة عودة أجانب النادى الاسماعيلى من بلادهم حيث أخطر الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق إدارة الدراويش بحصولهم على الموافقات الامنية وقيامهم بالبدء فى حجز تذاكر الطيران للعودة للقاهرة فيما لايزال موقف الاوغندى باتريك كادو لاعب الفريق غامضاً فى ظل استمرار تعليق رحلات الطيران ببلاده بسبب جائحة كورونا، وواجه الاسماعيلى فى عودة لاعبيه الاجانب للقاهرة بعد سفرهم لبلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.