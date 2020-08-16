حارس طلائع الجيش يحقق رقماً مميزاً في الدوري بعد تصديه لركلة جزاء عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
نجح محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في التصدى لركلة جزاء، أمام فريق بيراميدز، ضمن الجولة الـ20 لبطولة دوري we المصري.
وتمكن بسام من التصدي لركلة جزاء من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما ارتمى جهة اليمين التي صوب تجاهها قائد بيراميدز.
وحقق بسام رقماً مميزاً في الدوري بعدما تصدي لركلة جزاء عبد الله السعيد، حيث تعتبر ركلة جزاء بيراميدز هي ثالث ركلة جزاء يتصدى لها بسام خلال هذا الموسم في الدوري من أصل 4 ركلات جزاء.
وتصدى بسام لأول ركلة جزاء في الجولة الأولى من الدوري أمام المقاولون العرب، وتصدى للركلة الثانية في الأسبوع الـ11 أمام فريق وادي دجلة، قبل أن يتصدى للثالثة أمام بيراميدز في الجولة الـ20.
ونجح سيف الجزيري لاعب المقاولون العرب في تسجيل ركلة جزاء في شباك محمد بسام في الجولة الـ18 من الدوري.
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