تقرير إسباني: ميسي يريد الرحيل عن برشلونة فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد الرحيل عن برشلونة فورًا.

قرار ميسي جاء عقب النتيجة الكاسحة التي تعرض لها برشلونة على يد بايرن ميونيخ بالخسارة بنتيجة (8-2) في لقاء أقيم مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "Esporte Interativo" في خبر حصري لها، أن ميسي مصمم على الرحيل أكثر من أي مرة سابقة بعدما خرج برشلونة بدون ألقاب في الموسم المنقضي عقب خسارة الدوري والكأس والسوبر الإسباني بجانب الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت الصحيفة، أن ميسي لا يرى وجود مشروع جاد وناجح من برشلونة في الموسم المقبل، لافتة إلى أن الأرجنتيني لا يريد المال للبقاء.

وسبقت وأن أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو قررت عقد اجتماع طارئ غدًا الإثنين حيث سيكون أبرز القرارات المتوقعة إقالة المدرب كيكي سيتين.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي (33 عامًا) لديه بندًا يسمح له الرحيل مجانًا عن برشلونة في صيف 2021، حيث ارتبط النجم الأرجنتيني في الفترة الماضية بالانتقال لصفوف إنتر ميلان أو مانشستر سيتي.