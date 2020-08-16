مباشر نصف نهائي الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد 1 - 2 إشبيلية.. ضربة أندلسية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية ومباشرة لمباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد ضمن مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسيلتقي الفائز من مباراة إشبيلية ويونايتد، الفائز من مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في المباراة النهائية لليوروبا ليج.

وتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: ديفيد دي خيا - وان بيساكا - ليندلوف - هاري ماجواير - ويليامز - بوجبا - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.

بينما تكون تشكيل إشبيلية من: ياسين بونو - خيسوس نافاس - جوليس كونديه - دييجو كارلوس - ريجيليون - فرناندو - جوان جوردان - إيفير بانيجا - أوكامبوس - سوسو - يوسف النصيري.

تفاصيل المباراة:

استطاع مانشستر يونايتد التقدم مبكرًا في نتيجة المباراة بهدف سجله النجم البرتغالي فيرنانديز في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد عرقلة راشفورد داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 26، استطاع لاعب إشبيلية سوسو أن يسجل هدف التعادل للفريق الأندلسي وسط غياب دفاعي تام من مانشستر يونايتد.

وشهدت الدقيقة 33 محاولة من جانب مارسيال أن يسجل هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى بقليل.

وحاول ماركوس راشفورد من تسديدة قوية عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 39 أن يسجل هدفًا رائعًا من تصويبة قوية لكن حارس إشبيلية يحافظ على شباكه من هدف ثانٍ.

خطورة مانشستر يونايتد استمرت عن طريق فيرنانديز بتصويبة قوية في الدقيقة 46 من خارج منطقة الجزاء لكن حارس إِشبيلية يبعد الكرة بصعوبة.

جرينوود سدد كرة قوية لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 77 يتصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو على مرتين.

الدقيقة 78، تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بعدما سجل دي يونج هدف التقدم لصالح إشبيلية لتصبح النتيجة (2-1) لصالح الفريق الأندلسي.

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