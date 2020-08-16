قائمة الأهلي.. عودة 3 لاعبين وغياب ربيعة عن لقاء أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة أسوان التي ستقام غدًا، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 20 من دوري We المصري.

ووفقًا لما أعلنه الجهاز الفني للأهلي، فإن القائمة تشهد عودة ياسر إبراهيم وأيمن أشرف للتواجد في الخط الدفاعي خلال اللقاء.

كما شهدت القائمة تواجد أحمد الشيخ في خط وسط الفريق بعد غيابه عن اللقاء السابق ضد الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب رامي ربيعة عن التواجد في قائمة الأهلي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء عليه.

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وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد الشيخ، العربي بدر، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو، وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي، جونيور أجايي.