بيراميدز يحول تأخره لتعادل مثير أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حول فريق بيراميدز تأخره بهدفين أمام طلائع الجيش، لتعادل بنتيجة 2-2، في لقاء ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة دوري we المصري.

وتقدم ناصر منسي لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 1، قبل أن يتمكن أحمد سامي من تسجيل الهدف الثاين للفريق في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

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وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 15، لكن تمكن زملائه من تسجيل هدفي التعادل.

واحرز محمد الجباس هدف تقليص الفارق لبيراميدز في الدقيقة 72، وبعدها بـ 10 دقائق استطاع عمر العيوني من ادارك التعادل في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 36 وظل بالمركز الثالث بجدول ترتب الدوري، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 18 نقطة.