مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض بيراميدز لضم أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل نادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، حقيقة دخول بيراميدز في مفاوضات مع القلعة الحمراء لضم المهاجم المغربي وليد أزاور، المعار لصفوف الاتفاق السعودي.

وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي:" بيراميدز لم يقدم عرضا لضم المهاجم المغربي أزارو".

وأضاف، أن كل ما يتردد بشأن اهتمام نادي بيراميدز بحسم صفقة أزارو غير صحيح، ولا يوجد أي مفاوضات لضمه.

ومن جانبه، رفض أزارو تجديد اعارته لفريق الاتفاق السعودي، وفي انتظار عودته إلى الأهلي، لكنه لن يشارك مع الفريق الأحمر إلا بعد نهاية الموسم الحالي 2019-2020.